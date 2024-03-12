Зеленський оприлюднив відео наслідків удару по багатоповерхівці у Кривому Розі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оприлюднив відео наслідків удару по багатоповерхівці у Кривому Розі

Ракета армії РФ влучила у будинок в Кривому Розі
Джерело:  online.ua

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар злочинної армії РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі, внаслідок якого загинуло щонайменше троє людей та десятки отримали поранення. 

Що відомо про реакцію Зеленського на влучання армії РФ у багатоповерхівку у Кривому Розі

Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким, - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що нині на місці російського удару шукають людей, що опинились під завалами.

Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує, - підкреслив глава держави.

Що відомо про наслідки влучання армією РФ у багатоповерхівку в Кривому Розі

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару російських окупантів по багатоповерховому житловому будинку у Кривому Розі загинуло щонайменше троє людей.

Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7, - підкреслив Лисак.

За словами глави ОВА, загалом людей, які зазнали травм – 36. Він зазначив, що це цифра була зафіксована станом на 20:20.

Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних! - додав Лисак.

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