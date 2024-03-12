Зеленський оприлюднив відео наслідків удару по багатоповерхівці у Кривому Розі

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар злочинної армії РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі, внаслідок якого загинуло щонайменше троє людей та десятки отримали поранення.
Що відомо про реакцію Зеленського на влучання армії РФ у багатоповерхівку у Кривому Розі
Зеленський зазначив, що нині на місці російського удару шукають людей, що опинились під завалами.
Що відомо про наслідки влучання армією РФ у багатоповерхівку в Кривому Розі
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару російських окупантів по багатоповерховому житловому будинку у Кривому Розі загинуло щонайменше троє людей.
За словами глави ОВА, загалом людей, які зазнали травм – 36. Він зазначив, що це цифра була зафіксована станом на 20:20.
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