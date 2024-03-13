У Кривому Розі зросла кількість загиблих після удару Росії
Категорія
Події
Дата публікації

У Кривому Розі зросла кількість загиблих після удару Росії

Удар РФ по Кривому Розі
Джерело:  Олександр Вілкул

У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарні померла жінка - кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресорки зросла до 4.

Удар РФ по Кривому Розі. Відомо уже про 4 загиблих

На жаль, до чотирьох збільшилась кількість жертв вчорашнього ворожого удару по нашому місту. Вночі від отриманих травм померла жінка 47 років. Лікарі кілька годин боролися за її життя і зробили все можливе, але поранення були несумісні із життям.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу

Згідно з даними Вілкула, станом на ранок 13 березня за медичною допомогою звернулися 44 мешканці міста, з них 12 дітей.

Окрім того, наголошується, що у лікарнях досі знаходиться 11 дорослих (4 з них важкі) та 9 дітей (з них 2 важкі).

Амбулаторно і в місті медичну допомогу надано 23 пацієнтам, 3 з них дітей. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.

Наслідки удару РФ по Кривому Розі

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу розповідає, що всю ніч тривала і досі продовжується ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, створено бригади з обстеження постраждалих квартир та будинків.

Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, 2 садочки, 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об'єкти, — розповідає Олександр Вілкул.

Штаби допомоги людям працювали всю ніч та продовжують працювати за адресами:

  1. у Довгинцівському районі — на Східному-1 біля АТБ з 20.00;

  2. у Металургійному районі — "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

За словами Олександра Вілкула, туди можна звернутися з питань розселення, отримати будматеріали, щоб закрити вибиті вікна, написати заяву на матеріальну допомогу та з будь-яких інших питань.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через ракетний удар РФ по Сумах збільшилася кількість загиблих і постраждалих
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ використовує новітні плануючі бомби для ударів по Україні
Плануюча бомба
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оприлюднив відео наслідків удару по багатоповерхівці у Кривому Розі
Ракета армії РФ влучила у будинок в Кривому Розі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?