У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарні померла жінка - кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресорки зросла до 4.

Удар РФ по Кривому Розі. Відомо уже про 4 загиблих

На жаль, до чотирьох збільшилась кількість жертв вчорашнього ворожого удару по нашому місту. Вночі від отриманих травм померла жінка 47 років. Лікарі кілька годин боролися за її життя і зробили все можливе, але поранення були несумісні із життям. Олександр Вілкул Керівник військової адміністрації Кривого Рогу

Згідно з даними Вілкула, станом на ранок 13 березня за медичною допомогою звернулися 44 мешканці міста, з них 12 дітей.

Окрім того, наголошується, що у лікарнях досі знаходиться 11 дорослих (4 з них важкі) та 9 дітей (з них 2 важкі).

Амбулаторно і в місті медичну допомогу надано 23 пацієнтам, 3 з них дітей. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.

Наслідки удару РФ по Кривому Розі

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу розповідає, що всю ніч тривала і досі продовжується ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, створено бригади з обстеження постраждалих квартир та будинків.

Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, 2 садочки, 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об'єкти, — розповідає Олександр Вілкул. Поширити

Штаби допомоги людям працювали всю ніч та продовжують працювати за адресами:

у Довгинцівському районі — на Східному-1 біля АТБ з 20.00; у Металургійному районі — "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

За словами Олександра Вілкула, туди можна звернутися з питань розселення, отримати будматеріали, щоб закрити вибиті вікна, написати заяву на матеріальну допомогу та з будь-яких інших питань.