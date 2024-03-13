У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарні померла жінка - кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресорки зросла до 4.
Удар РФ по Кривому Розі. Відомо уже про 4 загиблих
Згідно з даними Вілкула, станом на ранок 13 березня за медичною допомогою звернулися 44 мешканці міста, з них 12 дітей.
Окрім того, наголошується, що у лікарнях досі знаходиться 11 дорослих (4 з них важкі) та 9 дітей (з них 2 важкі).
Амбулаторно і в місті медичну допомогу надано 23 пацієнтам, 3 з них дітей. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.
Наслідки удару РФ по Кривому Розі
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу розповідає, що всю ніч тривала і досі продовжується ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, створено бригади з обстеження постраждалих квартир та будинків.
Штаби допомоги людям працювали всю ніч та продовжують працювати за адресами:
у Довгинцівському районі — на Східному-1 біля АТБ з 20.00;
у Металургійному районі — "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.
За словами Олександра Вілкула, туди можна звернутися з питань розселення, отримати будматеріали, щоб закрити вибиті вікна, написати заяву на матеріальну допомогу та з будь-яких інших питань.
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