Глава Сумской ОВА Владимир Артюх подписал распоряжение об эвакуации населения из Белопольской и Ворожбянской городских общин.
В общинах сейчас идет оповещение населения об эвакуации
Жители Белополья и Ворожбы – особенно семьи с детьми, которые хотят эвакуироваться – должны обратиться к старостам и председателям общин.
Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.
Также в области продолжается эвакуация населения из приграничных общин в пределах 5-километровой зоны от границы с РФ, которая началась еще в июле 2023 года.
Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 общинах 4 районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.
Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину
Полковник запаса Вооруженных сил Украины военный эксперт Петр Черник рассказал, что РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумщины, как раньше они это сделали в Харьковской области.
Если у них есть хотя бы одна механизированная бригада в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе нужно готовиться к любым сценариям.
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