В Сумской области эвакуируют население из-за сильных обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области эвакуируют население из-за сильных обстрелов РФ

Сумская ОВА
Население
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Глава Сумской ОВА Владимир Артюх подписал распоряжение об эвакуации населения из Белопольской и Ворожбянской городских общин.

В общинах сейчас идет оповещение населения об эвакуации

Жители Белополья и Ворожбы – особенно семьи с детьми, которые хотят эвакуироваться – должны обратиться к старостам и председателям общин.

Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов.

Владимир Артюх

Владимир Артюх

Председатель Сумской ОВА

Также в области продолжается эвакуация населения из приграничных общин в пределах 5-километровой зоны от границы с РФ, которая началась еще в июле 2023 года.

Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 общинах 4 районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.

Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину

Полковник запаса Вооруженных сил Украины военный эксперт Петр Черник рассказал, что РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумщины, как раньше они это сделали в Харьковской области.

Вполне возможно почему нет. В общей сложности вдоль линии границы протяженность до 750 километров сконцентрирована до 40 тысяч личного состава. По этой точечной харьковской операции они показали, что готовы не считаться с личным составом и даже небольшие силы готовы бросать на прорыв нашей обороны. И самое главное — изучать эту нашу оборону.

Если у них есть хотя бы одна механизированная бригада в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе нужно готовиться к любым сценариям.

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