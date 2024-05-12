Российские оккупанты 26 раз за сутки обстреляли Сумщину. Есть погибший и раненые

В течение суток 12 мая армия РФ 26 раз обстреляла Сумскую область. В результате погиб человек, еще двое получили ранения

Россия атакует приграничье Сумщины

Под обстрелы попали Сумская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Так, в регионе было зафиксировано 157 взрывов.

В результате российских вражеских атак в Краснопольской громаде в результате артиллерийских обстрелов погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Поделиться

РФ ударила ракетами по Сумам

12 мая российская армия второй день подряд нанесла ракетный удар по окраине Сум.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Сегодня, 12 мая, враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются. Предварительно, без жертв.

До этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации и ракете через Сумскую область.