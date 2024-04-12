Самолеты РФ бомбили Сумы. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Самолеты РФ бомбили Сумы. Есть пострадавшие

Сумская ОВА
Сумы
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Из-за совершенного днем 12 апреля российскими оккупантами обстрела Сум в городе пострадали три человека.

Авиация РФ обстреляла Сумы

Около 15.00 в городе раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за пусков российскими самолетами управляемых авиабомб.

Об этом заявила Сумская ОВА.

12 апреля в 14:55 россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы.

В результате удара, предварительно, травмированы три человека.

Кроме того, в результате удара:

  • частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли;

  • повреждены 2 административных нежилых помещения;

  • выбиты 73 окна в трех жилых домах.

"Укрзалізниця" сообщила, что авиаудар РФ задел и железнодорожный вокзал. Однако пострадавших, к счастью, нет.

Россия бомбила Сумскую ТЭЦ

Российская террористическая армия в 16.00 11 апреля нанесла авиаудар по Сумам.

Как рассказали в ведомстве, враг сбросил авиабомбу на местную ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия удара уточняются.

Сумская ТЭЦ поставляет горячую воду и отапливает около 3 млн кв м жилой площади в 958 домах жителей Сумы.

Кроме этого из ствольной артиллерии был произведен обстрел Эсманской общины Шосткинского района. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

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