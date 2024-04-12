Самолеты РФ бомбили Сумы. Есть пострадавшие

Из-за совершенного днем 12 апреля российскими оккупантами обстрела Сум в городе пострадали три человека.
Авиация РФ обстреляла Сумы
Около 15.00 в городе раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за пусков российскими самолетами управляемых авиабомб.
Об этом заявила Сумская ОВА.
12 апреля в 14:55 россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы.
В результате удара, предварительно, травмированы три человека.
Кроме того, в результате удара:
частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли;
повреждены 2 административных нежилых помещения;
выбиты 73 окна в трех жилых домах.
"Укрзалізниця" сообщила, что авиаудар РФ задел и железнодорожный вокзал. Однако пострадавших, к счастью, нет.
Россия бомбила Сумскую ТЭЦ
Российская террористическая армия в 16.00 11 апреля нанесла авиаудар по Сумам.
Как рассказали в ведомстве, враг сбросил авиабомбу на местную ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы.
Сумская ТЭЦ поставляет горячую воду и отапливает около 3 млн кв м жилой площади в 958 домах жителей Сумы.
Кроме этого из ствольной артиллерии был произведен обстрел Эсманской общины Шосткинского района. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.
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