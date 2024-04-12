Літаки РФ бомбили Суми. Є постраждалі

Через здійснений вдень 12 квітня російськими окупантами обстріл Сум в місті постраждало троє людей.
Авіація РФ обстріляла Суми
Близько 15.00 у місті пролунали вибухи і була оголошена повітряна тривога через пуски російськими літаками керованих авіабомб.
Про це заявила Сумська ОВА.
12 квітня о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.
Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей.
Крім того, в результаті удару:
частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі;
пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення;
вибито 73 вікна в трьох житлових будинках.
“Укрзалізниця” повідомила, що авіаудар РФ зачепив і залізничний вокзал. Проте постраждалих, на щастя, немає.
Росія бомбила Сумську ТЕЦ
Російська терористична армія о 16.00 11 квітня нанесла авіаудар по Сумах.
Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.
Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн кв м житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.
Окрім цього зі ствольної артилерії було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.
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