Літаки РФ бомбили Суми. Є постраждалі

Через здійснений вдень 12 квітня російськими окупантами обстріл Сум в місті постраждало троє людей.

Авіація РФ обстріляла Суми

Близько 15.00 у місті пролунали вибухи і була оголошена повітряна тривога через пуски російськими літаками керованих авіабомб.

Про це заявила Сумська ОВА.

12 квітня о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.

Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей.

Крім того, в результаті удару:

частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі;

пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення;

вибито 73 вікна в трьох житлових будинках.

“Укрзалізниця” повідомила, що авіаудар РФ зачепив і залізничний вокзал. Проте постраждалих, на щастя, немає.

Росія бомбила Сумську ТЕЦ

Російська терористична армія о 16.00 11 квітня нанесла авіаудар по Сумах.

Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.

За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються. Поширити

Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн кв м житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.