Авіація РФ бомбила Суми та Білопілля. Є загибла та поранені

Російська армія 8 квітня завдала авіаційних ударів по центру Білопілля та місту Суми.
Росіяни бомбили Сумщину
Внаслідок російського авіанальоту є загибла та поранені.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За даними прокуратури, близько 15:15 Росія завдала авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. В результаті цього троє цивільних отримали поранення.
А вже о 15:30 ворог завдав три удари авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. В результаті цього загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.
Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що один із поранених у Білопіллі наразі у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями.
Відомо, що в результаті атаки РФ руйнувань зазнали заклади торгівлі та міська рада. Було знищено автотранспортні засоби. На місці працюють всі необхідні служби.
На Сумщині загинуло двоє поліцейських
Через повторний ворожий обстріл у Хотінській громаді є жертви.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…
Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
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