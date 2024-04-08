Авіація РФ бомбила Суми та Білопілля. Є загибла та поранені

Росіяни бомбили Сумщину

Внаслідок російського авіанальоту є загибла та поранені.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними прокуратури, близько 15:15 Росія завдала авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. В результаті цього троє цивільних отримали поранення.

А вже о 15:30 ворог завдав три удари авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. В результаті цього загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.

Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що один із поранених у Білопіллі наразі у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями.

Відомо, що в результаті атаки РФ руйнувань зазнали заклади торгівлі та міська рада. Було знищено автотранспортні засоби. На місці працюють всі необхідні служби.

Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої. Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних. Володимир Артюх Начальник Сумської ОВА

На Сумщині загинуло двоє поліцейських

Через повторний ворожий обстріл у Хотінській громаді є жертви.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…

Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.