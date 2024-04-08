Авиация РФ бомбила Сумы и Белополье. Есть погибшие и раненые

Российская армия 8 апреля нанесла авиационные удары по центру Белополья и городу Сумы.
Россияне бомбили Сумщину
В результате российского авианалета есть погибшая и раненые.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
По данным прокуратуры, около 15:15 Россия нанесла авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.
А уже в 15:30 враг нанес три удара авиационными бомбами по центральной части города Белополье Сумского района. В результате погибла женщина, еще 2 человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.
Позже в Сумской военной администрации сообщили, что один из раненых в Белополье находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами.
Известно, что в результате атаки РФ разрушения подверглись торговым заведениям и городской совет. Были уничтожены автотранспортные средства. На месте работают все необходимые службы.
В Сумской области погибли двое полицейских
Из-за повторного вражеского обстрела в Хотинской громаде есть жертвы.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
Следственная группа уехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Скучаем вместе с вами…
Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.
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