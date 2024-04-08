Авиация РФ бомбила Сумы и Белополье. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Сумы и Белополье. Есть погибшие и раненые

Сумская областная прокуратура
Сумщина
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Российская армия 8 апреля нанесла авиационные удары по центру Белополья и городу Сумы.

Россияне бомбили Сумщину

В результате российского авианалета есть погибшая и раненые.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным прокуратуры, около 15:15 Россия нанесла авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.

А уже в 15:30 враг нанес три удара авиационными бомбами по центральной части города Белополье Сумского района. В результате погибла женщина, еще 2 человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

Позже в Сумской военной администрации сообщили, что один из раненых в Белополье находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами.

Известно, что в результате атаки РФ разрушения подверглись торговым заведениям и городской совет. Были уничтожены автотранспортные средства. На месте работают все необходимые службы.

Сегодня в Белополье российские террористы совершили очередное преступление против мирных людей, ударив по гражданской инфраструктуре. Благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги раздался вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв. К сожалению, оставшиеся извне получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и родных.

Владимир Артюх

Владимир Артюх

Начальник Сумской ОВА

В Сумской области погибли двое полицейских

Из-за повторного вражеского обстрела в Хотинской громаде есть жертвы.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Следственная группа уехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Скучаем вместе с вами…

Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.

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