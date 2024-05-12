Російські окупанти 26 разів за добу обстріляли Сумщину. Є загиблий та поранені

Протягом доби 12 травня армія РФ 26 разів обстріляла Сумську область. Унаслідок цього загинула людина, ще двоє отримали поранення

Росія атакує прикордоння Сумщини

Під обстріли потрапили Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Так, у регіоні зафіксували 157 вибухів.

Унаслідок російських ворожих атак у Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу загинув один місцевий житель, ще двоє отримали поранення. Поширити

РФ вдарила ракетами по Сумах

12 травня російська армія другий день поспіль завдала ракетного удару по околиці Сум

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Сьогодні, 12 травня, ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв.

До цього Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та ракету через Сумщину.