Російські окупанти 26 разів за добу обстріляли Сумщину. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти 26 разів за добу обстріляли Сумщину. Є загиблий та поранені

Сумська ОВА
Сумщина

Протягом доби 12 травня армія РФ 26 разів обстріляла Сумську область. Унаслідок цього загинула людина, ще двоє отримали поранення

Росія атакує прикордоння Сумщини

Під обстріли потрапили Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Так, у регіоні зафіксували 157 вибухів.

Унаслідок російських ворожих атак у Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу загинув один місцевий житель, ще двоє отримали поранення.

РФ вдарила ракетами по Сумах

12 травня російська армія другий день поспіль завдала ракетного удару по околиці Сум

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Сьогодні, 12 травня, ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв.

До цього Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та ракету через Сумщину.

Значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках! + Активність розвідувальних БПЛА!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдруге за день атакувала Харків та Суми
Армія РФ атакує Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Суми та Білопілля. Є загибла та поранені
Сумська обласна прокуратура
Сумщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Літаки РФ бомбили Суми. Є постраждалі
Сумська ОВА
Суми

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?