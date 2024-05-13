Навіщо Путіну новий міністр оборони — дані NYT

Видання The New York Times дійшло висновку, що для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна призначення нового міністра оборони Андрія Бєлоусова є будівельним матеріалом для ведення тривалої війни проти України.

Чого очікувати від Андрія Бєлоусова

Журналісти звертають увагу на те, що новий глава російського оборонного відомства є економістом, а не воєнним.

Доволі цікавим є той момент, що він частіше говорить про бюрократію, а не про ситуацію на українському фронті.

Таким чином Бєлоусов визначає, що військове виробництво, яке забезпечує війну і підігріває російську економіку, має бути ретельно керованим, щоб витримати війну на виснаження.

Андрій Бєлоусов (Фото: відкриті джерела)

Призначення нового глави МО РФ є доказом того, що Путін готується до довготривалої війни проти України.

Бєлоусов почав стверджувати, що покращення стандартів догляду та життя для солдатів, ветеранів та їхніх сімей стане для нього головною метою на посаді.

Такі заяви стали яскравим прикладом того, як раптовий підйом небагатослівного експерта з економічної політики на чолі величезного військового апарату, став новим компонентом стратегії Путіна, спрямованої на перемогу над Україною і Заходом у війні на виснаження,- наголошує видання. Поширити

Путін знає, що йому не виграти війну зі слабкою економікою

Журналісти звертають увагу на те, що наразі російський диктатор сконцентрувався на підпорядкуванні економіки країни своїм військовим потребам.

На його переконання, війна в Україні або, принаймні, мілітаризоване протистояння із Заходом може визначити майбутнє Росії на довгі роки.

Пріоритетом Путіна є війна, а війна на виснаження виграється економікою", — пояснила Олександра Прокопенко, колишній співробітник російського центрального банку, яка зараз працює в Євразійському центрі Карнегі в Берліні.

Що також важливо розуміти, країна-агресорка РФ наразі посилює стратегію виснаження, відкривши новий фронт у північному прикордонному Харківському регіоні України.