Чому насправді Путін звільнив Шойгу — відповідь ексглави МІ-6

За словами колишнього керівника британської секретної розвідувальної служби МІ-6 Крістофера Стіла, кадрові перестановки у Кремлі, які влаштував російський диктатор Володимир Путін, стали абсолютною несподіванкою для усіх західних лідерів.

Чому Путін позбувся своєї “правої руки” Патрушева

Як відверто зізнається експерт, відсторонення Миколи Патрушева від посади секретаря Ради безпеки Росії є справді чимось "дивовижним", адже саме він багато років поспіль був одним з найближчих союзників глави Кремля, а також колишнім начальником ФСБ

І був оцінений людьми як, ймовірно, друга найвпливовіша людина в Росії після самого Путіна. Я думаю, що це свідчить не просто про перестановки у звичайному уряді. Це дійсно досить серйозна нестабільність в самому серці цього режиму, — пояснив Крістофер Стіл. Поширити

Він також додав, що більшість аналітиків давно дійшли висновку, що Патрушев готує свого сина Дмитра, чинного очільника Міністерства сільського господарства, на посаду президента РФ.

Я думаю, що це, як я вже сказав, дуже важливий крок Путіна, — зазначив ексглава МІ-6. Поширити

Навіщо Путіну відставка Шойгу

Журналісти також поцікавилися у Стіла, чому очільник Кремля звільнив Шойгу з посади міністра оборони в той час, коли Росія нарешті змогла досягти хоч якихось локальних успіхів на українському фронті.

На переконання експерта, справжня причина "набагато глибше", ніж багатьом здається.

Навряд чи ідеально з військової точки зору змінювати міністра оборони саме в той час, коли ви починаєте новий наступ. Для мене це підкреслює, що тут відбувається щось набагато глибше, — наголосив Крістофер Стіл. Поширити