Кремлівський диктатор Володимир Путін очікувано звільнив з посади глави міноборони РФ Сергія Шойгу та замість нього запропонував призначити першого заступника керівника російського уряду Андрія Бєлоусова.

Що відомо про зняття Путіним Шойгу з посади глави міноборони

Майже всі чинні керівники залишились на своїх колишніх посадах. Серед них:

Сергій Лавров — міністр закордонних справ;

Костянтин Чуйченко — глава Мін'юсту;

Володимир Колокольцев — глава МВС;

Олександр Куренков — глава МНС;

Олександр Бортніков — директор ФСБ;

Сергій Наришкін — глава СЗР;

Віктор Золотов — керівник Росгварії ;

Дмитро Кочнєв — глава ФСО.

Однак замість Шойгу Путін запропонував призначити на посаду глави міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова.

При цьому в указі Путіна зазначається, що Шойгу призначається секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відомою протягом кількох днів.

Що відомо про Андрія Бєлоусова

Бєлоусов нині обіймає посаду першого заступника голови уряду РФ.

Від 21 липня 2022 Бєлоусов знаходиться під санкціями ЄС за підтримку війни Росії проти України.

Свого часу обіймав такі посади, як:

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації;

директор Департаменту економіки і фінансів Уряду Російської Федерації;

міністр економічного розвитку Російської Федерації;

помічник Президента Російської Федерації;

перший заступник голови уряду Російської Федерації.

Що відомо про невдоволення Путіна Шойгу

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що останні події в російській політиці підтверджують інсайдерські дані про те, що диктатор Володимир Путін вирішив помститися главі Міноборони РФ Сергію Шойгу за провали солдатів РФ на українському фронті.

Нелегітимний президент РФ 2 травня провів зустрічі з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним.