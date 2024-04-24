ГУР "посприяло" затриманню заступника Шойгу — джерела

Заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та отримав підозру від режиму Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.

Кібератака ГУР дала поштовх до арешту Іванова

Дії ГУР зіграли ключову роль у затриманні в Росії заступника Шойгу Тимура Іванова.

Про це повідомляють джерела в ГУР.

У березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

За словами джерел, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака була здійснена успішно та досягла своєї цілі.

Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабара. Поширити

Як зазначають джерела, в Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту.

Всі знали, що він — ключовий корупціонер у структурі Міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням. Проте "санкції" проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних.

Заступника Шойгу могли арештувати за держзраду

Ввечері 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Анонімні джерела опозиційних журналістів, які близькі до ФСБ РФ, стверджують, що скандальна історія про корупцію Іванова — лише публічна частина звинувачення.

Хабар — це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть — великий скандал: все ж таки заступник міністра оборони, — пояснив один з інсайдерів. Поширити

Ще один інформатор звернув увагу на те, що лише за корупцію людину такого рангу ніхто б затримувати не став.

Що важливо розуміти, члени оточення диктатора Володимира Путіна крадуть шалені кошти з державного бюджету, й про це всі знають.