ГУР "поспособствовало" задержанию заместителя Шойгу — источники

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и получил подозрение от режима Путина в результате активных мер Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кибератака ГУР дала толчок к аресту Иванова

Действия ГУР сыграли ключевую роль в задержании в России заместителя Шойгу Тимура Иванова.

Об этом сообщают источники в ГУР.

В марте 2024 года силы ГУР МО совершили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

По словам источников, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.

Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов, Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки. Поделиться

Как отмечают источники, в Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом к его привлечению к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадания ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стала реальной причиной его преследования и ареста.

Все знали, что он ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, а журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений, в частности в контексте преступлений РФ в Мариуполе, сделали эту информацию общественным достоянием. Однако "санкции" против Иванова были применены лишь после того, когда произошла эта массивная утечка чувствительных данных.

Заместителя Шойгу могли арестовать за госизмену

Вечером 23 апреля замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.

Анонимные источники оппозиционных журналистов, близкие к ФСБ РФ, утверждают, что скандальная история о коррупции Иванова является лишь публичной частью обвинения.

Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — большой скандал: все же заместитель министра обороны, — объяснил один из инсайдеров. Поделиться

Еще один информатор обратил внимание, что только за коррупцию человека такого ранга никто бы задерживать не стал.

Что важно понимать, члены окружения диктатора Владимира Путина воруют сумасшедшие средства из государственного бюджета и об этом все знают.