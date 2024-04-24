Как удалось узнать российскому оппозиционному изданию "Важные истории", настоящая причина ареста заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова — госизмена, а не взятка, как утверждают российские власти.

Заместителя Шойгу могли арестовать за госизмену

Анонимные источники оппозиционных журналистов, близкие к ФСБ РФ, утверждают, что скандальная история о коррупции Иванова — лишь публичная часть обвинения.

Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — большой скандал: все же заместитель министра обороны, — объяснил один из инсайдеров. Поделиться

Еще один информатор обратил внимание на то, что только за коррупцию человека такого ранга никто бы задерживать не стал.

Что важно понимать, члены окружения диктатора Владимира Путина воруют сумасшедшие средства из государственного бюджета, и об этом все знают.

Путин дал команду после того, как его удалось убедить, что речь идет именно о госизмене — подчеркнул анонимный источник. Поделиться

Пока оппозиционным журналистам не удалось узнать, что именно сделал Тимур Иванов и в пользу какой из стран мог предать Россию.

Под удар Кремля также попал приспешник Тимура Иванова

Согласно данным телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", вместе с Тимуром Ивановым арестован его давний друг и деловой партнер Сергей Бородин.

Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, — указано в версии следствия. Поделиться

На арест Тимура Иванова уже отреагировала его мать. Она назвала это событие "полной неожиданностью" для себя и обвинила во всем врагов сына, однако не уточнила, о ком идет речь.