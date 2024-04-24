Великий скандал. Чому насправді Путін наказав заарештувати заступника Шойгу
Категорія
Політика
Дата публікації

Великий скандал. Чому насправді Путін наказав заарештувати заступника Шойгу

Тимур Іванов
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися російському опозиційному виданню “Важные истории”, справжня причина арешту заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова — держзрада, а не хабар, як стверджує російська влада.

Заступника Шойгу могли арештувати за держзраду

Анонімні джерела опозиційних журналістів, які близькі до ФСБ РФ, стверджують, що скандальна історія про корупцію Іванова — лише публічна частина звинувачення.

Хабар — це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть — великий скандал: все ж таки заступник міністра оборони, — пояснив один з інсайдерів.

Ще один інформатор звернув увагу на те, що лише за корупцію людину такого рангу ніхто б затримувати не став.

Що важливо розуміти, члени оточення диктатора Володимира Путіна крадуть шалені кошти з державного бюджету, й про це всі знають.

Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду — наголосило анонімне джерело.

Поки опозиційним журналістам не вдалося дізнатися, що саме зробив Тимур Іванов й на користь якої з країн міг зрадити Росію.

Під удар кремля також потрапив поплічник Тимура Іванова

Згідно з даними телеграм-каналу “ВЧК-ОГПУ”, разом із Тимуром Івановим заарештовано його давнього друга та ділового партнера Сергія Бородіна.

Бородін перебуваючи в дружніх зв'язках із заступником оборони РФ, Івановим, який займався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони, вступили в злочинну змову з третіми особами, заздалегідь об'єдналися з ними для скоєння організованою групою злочину — отримання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міністерства оборони, — йдеться у версії слідства.

На арешт Тимура Іванова уже відреагувала його мати. Вона назвала цю подію “абсолютною несподіванкою” для себе та звинуватила у всьому ворогів сина, однак не уточнила, про кого йдеться.

У нього багато недоброзичливців... Усі надії на впливових людей, які можуть врятувати ситуацію, — заявила мати заступника Шойгу.

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