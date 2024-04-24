Як вдалося дізнатися російському опозиційному виданню “Важные истории”, справжня причина арешту заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова — держзрада, а не хабар, як стверджує російська влада.
Заступника Шойгу могли арештувати за держзраду
Анонімні джерела опозиційних журналістів, які близькі до ФСБ РФ, стверджують, що скандальна історія про корупцію Іванова — лише публічна частина звинувачення.
Ще один інформатор звернув увагу на те, що лише за корупцію людину такого рангу ніхто б затримувати не став.
Що важливо розуміти, члени оточення диктатора Володимира Путіна крадуть шалені кошти з державного бюджету, й про це всі знають.
Поки опозиційним журналістам не вдалося дізнатися, що саме зробив Тимур Іванов й на користь якої з країн міг зрадити Росію.
Під удар кремля також потрапив поплічник Тимура Іванова
Згідно з даними телеграм-каналу “ВЧК-ОГПУ”, разом із Тимуром Івановим заарештовано його давнього друга та ділового партнера Сергія Бородіна.
На арешт Тимура Іванова уже відреагувала його мати. Вона назвала цю подію “абсолютною несподіванкою” для себе та звинуватила у всьому ворогів сина, однак не уточнила, про кого йдеться.
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