Ситуація в оточенні Шойгу продовжує загострюватися. Розвідка Британії розкрила деталі
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Політика
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Ситуація в оточенні Шойгу продовжує загострюватися. Розвідка Британії розкрила деталі

Міноборони Британії
Сергій Шойгу

Згідно з даними британських розвідників, ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію у відомстві.

Ще один поплічник Шойгу потрапив під удар Кремля

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що в розслідування щодо заступника Сергія Шойгу — Тимура Іванова — вирішили втягнути більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Що важливо розуміти, саме його доволі часто називають покровителем Іванова.

Ба більше, він де-факто є третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

Цалікова вже допитали працівники ФСБ РФ у зв'язку зі справою Іванова.

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році — в Міноборони, — розповідають британські розвідники.

Путін може покарати й інших урядовців з оточення Шойгу

Як зазначає Міноборони Великої Британії, цілком можливо, розслідування щодо Іванова може зачепити і главу Мінфіну РФ Антона Сілуанова, адже окремі інсайдери стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для нього будинок.

Корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі".

Не можна також забувати про той факт, що саме корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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