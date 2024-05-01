Ситуація в оточенні Шойгу продовжує загострюватися. Розвідка Британії розкрила деталі

Згідно з даними британських розвідників, ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію у відомстві.
Ще один поплічник Шойгу потрапив під удар Кремля
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що в розслідування щодо заступника Сергія Шойгу — Тимура Іванова — вирішили втягнути більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.
Що важливо розуміти, саме його доволі часто називають покровителем Іванова.
Ба більше, він де-факто є третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.
Цалікова вже допитали працівники ФСБ РФ у зв'язку зі справою Іванова.
Путін може покарати й інших урядовців з оточення Шойгу
Як зазначає Міноборони Великої Британії, цілком можливо, розслідування щодо Іванова може зачепити і главу Мінфіну РФ Антона Сілуанова, адже окремі інсайдери стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для нього будинок.
Не можна також забувати про той факт, що саме корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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