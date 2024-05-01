Ситуация в окружении Шойгу продолжает обостряться. Разведка Британии раскрыла детали
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Ситуация в окружении Шойгу продолжает обостряться. Разведка Британии раскрыла детали

Минобороны Британии
Шойгу
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Согласно данным британских разведчиков, ФСБ РФ допросило первого замминистра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в ведомстве.

Еще один приспешник Шойгу попал под удар Кремля

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в расследование относительно заместителя Сергея Шойгу — Тимура Иванова — решили вовлечь более высокопоставленного первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

Что важно понимать, именно его часто называют покровителем Иванова.

Более того, он де-факто является третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ, после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.

Цаликова уже допросили работники ФСБ РФ в связи с делом Иванова.

Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году — в Минобороны, — рассказывают британские разведчики.

Путин может наказать и других чиновников из окружения Шойгу

Как отмечает Минобороны Великобритании, вполне возможно, расследование Иванова может задеть и главу Минфина РФ Антона Силуанова, ведь отдельные инсайдеры утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для него дом.

Коррупция уже давно является проблемой в российском Минобороны. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является "практически корнем большинства проблем в правовом государстве".

Нельзя также забывать о том, что именно коррупция была одним из факторов низкой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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