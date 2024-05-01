Ситуация в окружении Шойгу продолжает обостряться. Разведка Британии раскрыла детали

Согласно данным британских разведчиков, ФСБ РФ допросило первого замминистра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в ведомстве.
Еще один приспешник Шойгу попал под удар Кремля
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в расследование относительно заместителя Сергея Шойгу — Тимура Иванова — решили вовлечь более высокопоставленного первого замминистра обороны Руслана Цаликова.
Что важно понимать, именно его часто называют покровителем Иванова.
Более того, он де-факто является третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ, после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.
Цаликова уже допросили работники ФСБ РФ в связи с делом Иванова.
Путин может наказать и других чиновников из окружения Шойгу
Как отмечает Минобороны Великобритании, вполне возможно, расследование Иванова может задеть и главу Минфина РФ Антона Силуанова, ведь отдельные инсайдеры утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для него дом.
Нельзя также забывать о том, что именно коррупция была одним из факторов низкой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину.
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