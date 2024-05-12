Путин уволил Шойгу с должности главы Минобороны РФ
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Путин уволил Шойгу с должности главы Минобороны РФ

Сергей Шойгу
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин ожидаемо уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.

Что известно о снятии Путиным Шойгу с должности главы минобороны

Почти все действующие руководители остались на своих прежних должностях. Среди них:

  • Сергей Лавров — министр иностранных дел;

  • Константин Чуйченко — глава Минюста;

  • Владимир Колокольцев — глава МВД;

  • Александр Куренков — глава МЧС;

  • Александр Бортников — директор ФСБ;

  • Сергей Нарышкин — глава СВР;

  • Виктор Золотов — руководитель Росгварии;

  • Дмитрий Кочнев — глава ФСО.

Однако вместо Шойгу Путин предложил назначить на должность главы минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова.

При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.

Что известно об Андрее Белоусове

Белоусов в настоящее время занимает должность первого замглавы правительства РФ.

С 21 июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

В свое время занимал такие должности, как:

  • заместитель Министра экономического развития и торговли русской Федерации;

  • директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;

  • министр экономического развития русской Федерации;

  • ассистент Президента русской Федерации;

  • первый заместитель главы правительства Российской Федерации.

Что известно о недовольстве Путина Шойгу

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.

Нелегитимный президент РФ 2 мая провел встречи с губернатором Тульской области, аффилированным с "ПИК Вагнера", Алексеем Дюминым.

По мнению американских аналитиков, это подтверждает слухи о том, что Путин хочет уменьшить власть Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неудачи российских военных в войне против Украины.

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