Кремлевский диктатор Владимир Путин ожидаемо уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.

Что известно о снятии Путиным Шойгу с должности главы минобороны

Почти все действующие руководители остались на своих прежних должностях. Среди них:

Сергей Лавров — министр иностранных дел;

Константин Чуйченко — глава Минюста;

Владимир Колокольцев — глава МВД;

Александр Куренков — глава МЧС;

Александр Бортников — директор ФСБ;

Сергей Нарышкин — глава СВР;

Виктор Золотов — руководитель Росгварии;

Дмитрий Кочнев — глава ФСО.

Однако вместо Шойгу Путин предложил назначить на должность главы минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова.

При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.

Что известно об Андрее Белоусове

Белоусов в настоящее время занимает должность первого замглавы правительства РФ.

С 21 июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

В свое время занимал такие должности, как:

заместитель Министра экономического развития и торговли русской Федерации;

директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;

министр экономического развития русской Федерации;

ассистент Президента русской Федерации;

первый заместитель главы правительства Российской Федерации.

Что известно о недовольстве Путина Шойгу

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.

Нелегитимный президент РФ 2 мая провел встречи с губернатором Тульской области, аффилированным с "ПИК Вагнера", Алексеем Дюминым.