Кремлевский диктатор Владимир Путин ожидаемо уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.
Что известно о снятии Путиным Шойгу с должности главы минобороны
Почти все действующие руководители остались на своих прежних должностях. Среди них:
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Константин Чуйченко — глава Минюста;
Владимир Колокольцев — глава МВД;
Александр Куренков — глава МЧС;
Александр Бортников — директор ФСБ;
Сергей Нарышкин — глава СВР;
Виктор Золотов — руководитель Росгварии;
Дмитрий Кочнев — глава ФСО.
Однако вместо Шойгу Путин предложил назначить на должность главы минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова.
При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.
Что известно об Андрее Белоусове
Белоусов в настоящее время занимает должность первого замглавы правительства РФ.
С 21 июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.
В свое время занимал такие должности, как:
заместитель Министра экономического развития и торговли русской Федерации;
директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;
министр экономического развития русской Федерации;
ассистент Президента русской Федерации;
первый заместитель главы правительства Российской Федерации.
Что известно о недовольстве Путина Шойгу
Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.
Нелегитимный президент РФ 2 мая провел встречи с губернатором Тульской области, аффилированным с "ПИК Вагнера", Алексеем Дюминым.
По мнению американских аналитиков, это подтверждает слухи о том, что Путин хочет уменьшить власть Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неудачи российских военных в войне против Украины.
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