Почему на самом деле Путин уволил Шойгу — ответ экс-главы МИ-6

По словам бывшего руководителя британской секретной разведывательной службы МИ-6 Кристофера Стила, кадровые перестановки в Кремле, устроенные российским диктатором Владимиром Путиным, стали абсолютной неожиданностью для всех западных лидеров.
Почему Путин избавился от своей "правой руки" Патрушева
Как откровенно признается эксперт, отстранение Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России действительно является чем-то "удивительным", ведь именно он много лет был одним из ближайших союзников главы Кремля, а также бывшим начальником ФСБ.
Он также добавил, что большинство аналитиков давно пришли к выводу, что Патрушев готовит своего сына Дмитрия, действующего главу Министерства сельского хозяйства, на должность президента РФ.
Зачем Путину отставка Шойгу
Журналисты также поинтересовались у Стила, почему глава Кремля уволил Шойгу с должности министра обороны в то время, когда Россия наконец-то смогла добиться хоть каких-то локальных успехов на украинском фронте.
По убеждению эксперта, настоящая причина "намного глубже", чем многим кажется.
Он добавил, что считает переход Шойгу в Совет Безопасности как "понижение в должности", однако также подчеркнул, что переход Патрушева на неизвестную должность было "экстраординарным".
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