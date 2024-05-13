Почему на самом деле Путин уволил Шойгу — ответ экс-главы МИ-6

По словам бывшего руководителя британской секретной разведывательной службы МИ-6 Кристофера Стила, кадровые перестановки в Кремле, устроенные российским диктатором Владимиром Путиным, стали абсолютной неожиданностью для всех западных лидеров.

Почему Путин избавился от своей "правой руки" Патрушева

Как откровенно признается эксперт, отстранение Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России действительно является чем-то "удивительным", ведь именно он много лет был одним из ближайших союзников главы Кремля, а также бывшим начальником ФСБ.

И был оценен людьми как, вероятно, второй самый влиятельный человек в России после самого Путина. Я думаю, что это свидетельствует не просто о перестановках в обычном правительстве. Это действительно достаточно серьезная нестабильность в самом сердце этого режима, — объяснил Кристофер Стил. Поделиться

Он также добавил, что большинство аналитиков давно пришли к выводу, что Патрушев готовит своего сына Дмитрия, действующего главу Министерства сельского хозяйства, на должность президента РФ.

Я думаю, что это, как я уже сказал, очень важный шаг Путина, — отметил экс-глава МИ-6. Поделиться

Зачем Путину отставка Шойгу

Журналисты также поинтересовались у Стила, почему глава Кремля уволил Шойгу с должности министра обороны в то время, когда Россия наконец-то смогла добиться хоть каких-то локальных успехов на украинском фронте.

По убеждению эксперта, настоящая причина "намного глубже", чем многим кажется.

Вряд ли идеально с военной точки зрения менять министра обороны именно в то время, когда вы начинаете новое наступление. Для меня это подчеркивает, что здесь происходит что-то нечто гораздо глубже, — подчеркнул Кристофер Стил. Поделиться