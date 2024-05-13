Зачем Путину новый министр обороны — данные NYT

Издание The New York Times пришло к выводу, что для нелегитимного президента РФ Владимира Путина назначение нового министра обороны Андрея Белоусова является строительным материалом для ведения продолжительной войны против Украины.

Чего ждать от Андрея Белоусова

Журналисты обращают внимание на то, что новый глава российского оборонного ведомства является экономистом, а не военным.

Что также интересно, он чаще говорит о бюрократии, а не о ситуации на украинском фронте.

Таким образом Белоусов определяет, что военное производство, обеспечивающее войну и подогревающее российскую экономику, должно быть тщательно управляемым, чтобы выдержать войну на истощение.

Андрей Белоусов (Фото: открытые источники)

Назначение нового главы МО РФ является доказательством того, что Путин готовится к продолжительной войне против Украины.

Белоусов начал утверждать, что улучшение стандартов по уходу и жизни для солдат, ветеранов и их семей станет для него главной целью в должности.

Такие заявления стали ярким примером того, как внезапный подъем немногословного эксперта по экономической политике во главе огромного военного аппарата стало новым компонентом стратегии Путина, направленной на победу над Украиной и Западом в войне на истощение, — отмечает издание. Поделиться

Путин знает, что ему не выиграть войну со слабой экономикой

Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор сконцентрировался на подчинении экономики страны своим военным потребностям.

По его убеждению, война в Украине или, во всяком случае, милитаризованное противостояние с Западом может определить будущее России на долгие годы.

Приоритетом Путина является война, а война на истощение выигрывается экономикой, — объяснила Александра Прокопенко, бывшая сотрудница российского центрального банка, работающая сейчас в Евразийском центре Карнеги в Берлине.

Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ усиливает стратегию истощения, открыв новый фронт в северном пограничном Харьковском регионе Украины.