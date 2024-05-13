По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), замена кремлевским диктатором Владимиром Путиным Сергея Шойгу на посту главы минобороны РФ свидетельствует о подготовке Кремля к затяжной войне против Украины.

Путин готовится к длительной войне против Украины

Аналитики ISW напомнили, что кремлевский диктатор решил заменить Шойгу на Андрея Белоусова.

Уволенного главы минобороны при этом было решено было назначить на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

По мнению аналитиков, такие перестановки в высшем руководстве РФ после так называемого переизбрания Путина на псевдовыборах свидетельствуют о том, что кремлевский диктатор стремится еще больше мобилизовать экономические ресурсы страны-агрессорки для длительной войны против Украины.

В ISW подчеркивают, что около 10 лет Белоусов занимал должность министра экономики в российском федеральном правительстве.

Недавно он также принимал участие в управлении разными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников.

Подчеркивается, что это позволило российскому чиновнику подготовиться к руководству минобороны РФ, оказавшемуся в затруднительном положении.

Белоусов имеет крепкую репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным, отмечают аналитики ISW. Поделиться

О чем свидетельствует назначение Шойгу секретарем Совбеза РФ

Замена Шойгу Патрушева в должности секретаря Совбеза также отвечает общей политике Путина относительно тихого вытеснения высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

Ранее он так же отодвигал своих неудачников-генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Кроме увольнения Патрушева, правитель РФ в основном переназначил руководителей основных служб безопасности, что говорит о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.