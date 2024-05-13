За словами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), заміна кремлівським диктатором Володимиром Путіним Сергія Шойгу на посту глави міноборони РФ свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни проти України.

Путін готуєтся до тривалої війни проти України

Аналітики ISW нагадали, що кремлівський диктатор вирішив замінити Шойгу на на Андрія Білоусова.

Звільненого очільника міноборони при цьому було вирішено було призначити на пост секретаря Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

На думку аналітиків, такі перестановки у вищому керівництві РФ після так званого “переобрання” Путіна на псевдовиборах свідчать про те, що кремлівський диктатор прагне ще більше мобілізувати економічні ресурси країни-агресорки для тривалої війни проти України.

В ISW підкреслюють, що майже 10 років Білоусов займав посаду міністра економіки в російському федеральному уряді.

Нещодавно він також приймав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників.

Підкреслюється, що це дозволило російському чиновнику підготуватись до керівництва міноборони РФ, яке опинилось в скрутному становищі.

Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним, — зазначають аналітики ISW. Поширити

Про що свідчить призначення Шойгу секретарем Радбезу РФ

Заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу також відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

Раніше він так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Окрім звільнення Патрушева, правитель РФ в основному перепризначив керівників основних служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.