Теплохід "М. В. Ломоносов" спалахнув у сухому доці в Архангельську.

На момент пожежі судно знаходилося на ремонті

Судно знаходиться на ремонті у сухому доку, на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази. Пожежі надано другий ранг складності.

Екстренні служби країни окупанта заявили, що на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу відбувалося горіння другої палуби судна.

Для ліквідації пожежі задіяно загалом від усіх оперативних служб 37 осіб та 10 одиниць техніки.

Ні місцева, ні державна влада країни окупанта не працюють над своїми помилками. У травні минулого року на теплоході, що стоїть у сухому доці на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази флоту, горіло машинне відділення на нижній палубі. Тоді люди евакуювалися самостійно.

Масштабні пожежі на Росії набирають обертів

Під новий потужний удар ЗСУ потрапила російська військова база ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Успішна атака українських сил відбулася вранці 13 травня.

Згідно з останніми даними, збройні сили України завдали ударів по російських загарбниках кількома ракетами, ймовірно, Storm Shadow.

Унаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється, — пише ASTRA. Поширити