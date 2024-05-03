У Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа унаслідок атаки дрона — відео

У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ дроном атакували територію автомобільної газозаправної станції.
Що відомо про пожежу в Бєлгородській області РФ
Як повідомляють росЗМІ, у місті Шебекіно атакували дроном-камікадзе територію автомобільної газозаправної станції.
Внаслідок вибуху сталося займання резервуару для зберігання газу.
Дрони атакували Бєлгородську область 2 травня
В Міноборони РФ 2 травня заявили, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу:
5 БПЛА — у Брянській області,
3 — у Краснодарській області,
2 — у Ростовській області,
1 — у Бєлгородській області,
1 — у Курській області.
Зокрема губернатор Орловської області заявив, що "під час знешкодження" дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.
В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.
Окрім цього, в Краснодарському краї РФ 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод.
Варто зазначити, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований безпілотниками, та горів в результаті ударів БПЛА — це сталося у жовтні минулого року. Додамо, що за даними джерел, тоді цей нафтопереробний завод атакувала СБУ, і внаслідок проведення спецоперації було уражено дороге обладнання.
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