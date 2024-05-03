В Белгородской области РФ вспыхнул пожар в результате атаки дрона — видео

В городе Шебекино Белгородской области РФ дроном атаковали территорию автомобильной газозаправочной станции.
Что известно о пожаре в Белгородской области
Как сообщают росСМИ, в городе Шебекино атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции.
В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.
Дроны атаковали Белгородскую область 2 мая
В Минобороны РФ 2 мая заявили, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:
5 БПЛА — в Брянской области,
3 — в Краснодарской области,
2 — в Ростовской области,
1 — в Белгородской области,
1 — в Курской области.
В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.
В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.
Кроме этого, в Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее был атакован беспилотниками, и горел в результате ударов БПЛА — это произошло в октябре прошлого года. Добавим, что по данным источников, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.
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