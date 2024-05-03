В Белгородской области РФ вспыхнул пожар в результате атаки дрона — видео
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В Белгородской области РФ вспыхнул пожар в результате атаки дрона — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В городе Шебекино Белгородской области РФ дроном атаковали территорию автомобильной газозаправочной станции.

Что известно о пожаре в Белгородской области

Как сообщают росСМИ, в городе Шебекино атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции.

В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.

В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. На месте работают оперативные службы, — сообщил губернатор Белгородской области.

Дроны атаковали Белгородскую область 2 мая

В Минобороны РФ 2 мая заявили, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:

  • 5 БПЛА — в Брянской области,

  • 3 — в Краснодарской области,

  • 2 — в Ростовской области,

  • 1 — в Белгородской области,

  • 1 — в Курской области.

В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

Кроме этого, в Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее был атакован беспилотниками, и горел в результате ударов БПЛА — это произошло в октябре прошлого года. Добавим, что по данным источников, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

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