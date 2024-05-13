Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске.

На момент пожара судно находилось на ремонте

Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару предоставлен второй ранг сложности.

Экстренные службы страны оккупанта заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.

Для ликвидации пожара задействовано всего от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.

Ни местные, ни государственные власти страны оккупанта не работают над своими ошибками. В мае прошлого года на теплоходе, стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, горело машинное отделение на нижней палубе. Тогда люди эвакуировались самостоятельно.

Масштабные пожары в России набирают обороты

Под новый мощный удар ВСУ попала российская военная база ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Успешная атака украинских сил произошла утром 13 мая.

Согласно последним данным, вооруженные силы Украины нанесли удары по российским захватчикам несколькими ракетами, вероятно, Storm Shadow.

В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также ранены, их количество уточняется, — пишет ASTRA. Поделиться