Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске.
На момент пожара судно находилось на ремонте
Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару предоставлен второй ранг сложности.
Экстренные службы страны оккупанта заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.
Для ликвидации пожара задействовано всего от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.
Ни местные, ни государственные власти страны оккупанта не работают над своими ошибками. В мае прошлого года на теплоходе, стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, горело машинное отделение на нижней палубе. Тогда люди эвакуировались самостоятельно.
Масштабные пожары в России набирают обороты
Под новый мощный удар ВСУ попала российская военная база ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Успешная атака украинских сил произошла утром 13 мая.
Согласно последним данным, вооруженные силы Украины нанесли удары по российским захватчикам несколькими ракетами, вероятно, Storm Shadow.
Что важно понимать, на горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ. Еще при СССР на вершине Ай-Петри построили Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО.
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