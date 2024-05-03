В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

В Москве машстабный пожар вспыхнул на заводе по производству штучных камней. Россияне заявляют об умышленном поджоге.

Что известно о пожаре в Москве

Как сообщают росСМИ, на востоке Москвы загорелось здание завода по производству искусственного камня. Площадь пожара составляет 2500 кв.

Интенсивное горение произошло на первом, втором и третьем этажах здания, а также на его кровле. Для его тушения была приглашена авиация.

Позже выяснилось, что пожар в производственном цехе на улице Буракова могли устроить конкуренты строительной фирмы. Ущерб составляет более 100 миллионов рублей.

По его словам, в цехе находилось производство термопанелей. При этом на днях в Москве пройдет выставка «Мосбилд», на которой компания планировала презентовать новую технологию производства этих панелей. Новые разработки позволили удешевить и ускорить процесс строительства за счет нового материала.

Новый материал (термобетон) мог совершить революцию на строительном рынке и серьезно взорвать позиции «бетонщиков монолитников» и газобетонной отрасли. Поэтому представители фирмы считают, что поджог организовали конкуренты, которые должны были участвовать в предстоящей выставке, — пишут росСМИ. Поделиться

Представители фирмы рассказывают, что в сгоревшем помещении находились материалы, оборудование, а также документация на разработку и сами материалы. Предварительный ущерб от пожара — более 100 миллионов рублей.

В России все чаще горят предприятия

В частности, 16 апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производится боеприпас для С-300.

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Предварительно открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, расположенном на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.