В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Москве машстабный пожар вспыхнул на заводе по производству штучных камней. Россияне заявляют об умышленном поджоге.

Что известно о пожаре в Москве

Как сообщают росСМИ, на востоке Москвы загорелось здание завода по производству искусственного камня. Площадь пожара составляет 2500 кв.

Интенсивное горение произошло на первом, втором и третьем этажах здания, а также на его кровле. Для его тушения была приглашена авиация.

Позже выяснилось, что пожар в производственном цехе на улице Буракова могли устроить конкуренты строительной фирмы. Ущерб составляет более 100 миллионов рублей.

По его словам, в цехе находилось производство термопанелей. При этом на днях в Москве пройдет выставка «Мосбилд», на которой компания планировала презентовать новую технологию производства этих панелей. Новые разработки позволили удешевить и ускорить процесс строительства за счет нового материала.

Новый материал (термобетон) мог совершить революцию на строительном рынке и серьезно взорвать позиции «бетонщиков монолитников» и газобетонной отрасли. Поэтому представители фирмы считают, что поджог организовали конкуренты, которые должны были участвовать в предстоящей выставке, — пишут росСМИ.

Представители фирмы рассказывают, что в сгоревшем помещении находились материалы, оборудование, а также документация на разработку и сами материалы. Предварительный ущерб от пожара — более 100 миллионов рублей.

В России все чаще горят предприятия

В частности, 16 апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производится боеприпас для С-300.

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Предварительно открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, расположенном на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Также 22 апреля в российском Воронеже огонь охватил электромеханический завод «Елмаш». Тогда площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Воронеже после взрывов произошел масштабный пожар — видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Подмосковье загорелся масштабный пожар на складе полиэтилена — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России вспыхнул масштабный пожар на Рязанском НПЗ — видео
МЧС РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?