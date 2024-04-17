В российском Воронеже после взрывов произошел масштабный пожар — видео

Около 21.30 17 апреля в Воронеже прогремели громкие взрывы, а затем на этом месте начался пожар. Столбы дыма видны во всем городе.

В Воронеже произошел масштабный пожар

Вечером в воронежских пабликах появились сообщения о взрывах.

Позже кто-то из горожан разместил в Сети видео с пожаром.

Серия взрывов в Воронеже продолжилась. Никаких комментариев местные власти не давали. Пожар усиливался.

Один из взрывов попал на видео.

Российские пропагандисты уже заявили об атаке украинских дронов на Воронеж.

online.ua

В 22:04 в городе сообщили о возможности атаки беспилотниками.

Уже в 22.16 появилось сообщение о возможном попадании дрона в промышленный объект.

Что известно об атаке на Воронеж

В Воронежской области вечером 18 марта россияне сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.

Как сообщали росСМИ, в городе якобы работало ПВО. Позже мэр города заявил о перехвате одного дрона.

Силы РЭБ и ПВО в очередной раз оградили Воронеж от серьезных последствий атаки вражеских беспилотников. Пострадавших нет, — заявил городской голова. Поделиться

Однако россияне заявили о повреждении имущества в Левобережном районе. Там пострадали остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания.