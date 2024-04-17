В российском Воронеже после взрывов произошел масштабный пожар — видео

Около 21.30 17 апреля в Воронеже прогремели громкие взрывы, а затем на этом месте начался пожар. Столбы дыма видны во всем городе.
В Воронеже произошел масштабный пожар
Вечером в воронежских пабликах появились сообщения о взрывах.
Позже кто-то из горожан разместил в Сети видео с пожаром.
Серия взрывов в Воронеже продолжилась. Никаких комментариев местные власти не давали. Пожар усиливался.
Один из взрывов попал на видео.
Российские пропагандисты уже заявили об атаке украинских дронов на Воронеж.
В 22:04 в городе сообщили о возможности атаки беспилотниками.
Уже в 22.16 появилось сообщение о возможном попадании дрона в промышленный объект.
Что известно об атаке на Воронеж
В Воронежской области вечером 18 марта россияне сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.
Как сообщали росСМИ, в городе якобы работало ПВО. Позже мэр города заявил о перехвате одного дрона.
Однако россияне заявили о повреждении имущества в Левобережном районе. Там пострадали остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания.
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