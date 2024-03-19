В российском Воронеже раздались взрывы – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Воронеже раздались взрывы – видео

вибух
Читати українською
Источник:  online.ua

В Воронежской области вечером 18 марта россияне сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.

Что известно об атаке на Воронеж

Как сообщали росСМИ, в городе якобы работало ПВО. Позже мэр города заявил о перехвате одного дрона.

Силы РЭБ и ПВО в очередной раз оградили Воронеж от серьезных последствий атаки вражеских беспилотников. Пострадавших нет, — заявил городской голова.

Однако россияне заявили о повреждении имущества в Левобережном районе. Там пострадали остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания.

Дроны снова атакуют российские города

Напомним, 14 марта в России заявили об "отражении" атаки дронов в двух областях, Белгородской и Курской.

В Минобороны РФ заявили о "перехвате и уничтожении" 25 беспилотников. Из них, по заявлению, 14 были сбиты над Белгородской областью, а еще 11 — над Курской областью

Кроме того, 6 марта в РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях. Под ударом аэродром, состав и нефтебаза. Так, в 13:00 сообщалось о взрыве рядом с нефтехранилищем под Воронежем.

По данным российских СМИ, гражданские постройки не пострадали. В течение ночи и утра над Воронежской областью, заявлено, что были сбиты три беспилотника оккупантами.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Белгород атаковали ракетами, взрываются машины — видео
“Бавовна” в Белгороде 14 марта.
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгороде жалуются на взрывы и пожары в последний день выборов — видео
Взрывы в Белгороде
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на взрывы в Севастополе и Белгороде
Взрывы в Белгороде

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?