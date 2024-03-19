В российском Воронеже раздались взрывы – видео

В Воронежской области вечером 18 марта россияне сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.
Что известно об атаке на Воронеж
Как сообщали росСМИ, в городе якобы работало ПВО. Позже мэр города заявил о перехвате одного дрона.
Однако россияне заявили о повреждении имущества в Левобережном районе. Там пострадали остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания.
Дроны снова атакуют российские города
Напомним, 14 марта в России заявили об "отражении" атаки дронов в двух областях, Белгородской и Курской.
В Минобороны РФ заявили о "перехвате и уничтожении" 25 беспилотников. Из них, по заявлению, 14 были сбиты над Белгородской областью, а еще 11 — над Курской областью
Кроме того, 6 марта в РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях. Под ударом аэродром, состав и нефтебаза. Так, в 13:00 сообщалось о взрыве рядом с нефтехранилищем под Воронежем.
По данным российских СМИ, гражданские постройки не пострадали. В течение ночи и утра над Воронежской областью, заявлено, что были сбиты три беспилотника оккупантами.
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