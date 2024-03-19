У російському Воронежі пролунали вибухи — відео

У Воронезькій області ввечері 18 березня росіяни повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.
Що відомо про атаку на Воронєж
Як повідомляли росЗМІ, у місті нібито працювало ППО. Пізніше мер міста заявив про перехоплення одного дрона.
Проте росіяни заявили про пошкодження майна у Лівобережному районі. Там постраждали скління під'їздів та квартир у двох житлових будинках, кілька автомобілів, а також дві нежитлові будівлі.
Дрони знову атакують російські міста
Нагадаємо, 14 березня у Росії заявили про "відбиття" атаки дронів у двох областях, Бєлгородській та Курській.
У Міноборони РФ заявили про "перехоплення та знищення" 25 безпілотників. З них, за заявою, 14 були збиті над Бєлгородською областю, а ще 11 — над Курською областю
Крім того, 6 березня у РФ поскаржилися на атаки дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. Так, о 13:00 повідомлялося про вибух поруч із нафтосховищем під Воронежем.
За даними російських ЗМІ, цивільні споруди не постраждали. Протягом ночі та ранку над Воронезькою областю, заявлено, що було збито три безпілотники окупантами.
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