У російському Воронежі пролунали вибухи — відео

У Воронезькій області ввечері 18 березня росіяни повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.

Що відомо про атаку на Воронєж

Як повідомляли росЗМІ, у місті нібито працювало ППО. Пізніше мер міста заявив про перехоплення одного дрона.

Сили РЕБ та ППО в черговий раз захистили Воронеж від серйозних наслідків атаки ворожих безпілотників. Постраждалих немає,– заявив міський голова. Поширити

Проте росіяни заявили про пошкодження майна у Лівобережному районі. Там постраждали скління під'їздів та квартир у двох житлових будинках, кілька автомобілів, а також дві нежитлові будівлі.

Дрони знову атакують російські міста

Нагадаємо, 14 березня у Росії заявили про "відбиття" атаки дронів у двох областях, Бєлгородській та Курській.

У Міноборони РФ заявили про "перехоплення та знищення" 25 безпілотників. З них, за заявою, 14 були збиті над Бєлгородською областю, а ще 11 — над Курською областю

Крім того, 6 березня у РФ поскаржилися на атаки дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. Так, о 13:00 повідомлялося про вибух поруч із нафтосховищем під Воронежем.