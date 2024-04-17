У російському Воронежі після вибухів сталася масштабна пожежа — відео

Близько 21.30 17 квітня у Воронежі пролунали гучні вибухи, а потім на цьому місці почалася пожежа. Стовпи диму видно у всьому місті.

У Воронежі сталася масштабна пожежа

Увечері у воронезьких пабліках з’явилися повідомлення про вибухи.

Пізніше хтось з містян розмістив у Мережі відео з пожежею.

Серія вибухів у Воронежі продовжилася. Ніяких коментарів місцева влада не давала. Пожежа посилювалася.

Один з вибухів потрапив на відео.

Російські пропагандисти вже заявили про атаку українських дронів на Воронеж.

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О 22.04 у місті повідомили про можливість атаки безпілотниками.

О 22.16 стало відомо про ймовірне потрапляння дрона у промисловий об’єкт.

Що відомо про атаку на Воронеж

У Воронезькій області ввечері 18 березня росіяни повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.

Як повідомляли росЗМІ, у місті нібито працювало ППО. Пізніше мер міста заявив про перехоплення одного дрона.

Сили РЕБ та ППО в черговий раз захистили Воронеж від серйозних наслідків атаки ворожих безпілотників. Постраждалих немає, — заявив міський голова. Поширити

Проте росіяни заявили про пошкодження майна у Лівобережному районі. Там постраждали скління під'їздів та квартир у двох житлових будинках, кілька автомобілів, а також дві нежитлові будівлі.