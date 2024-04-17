У російському Воронежі після вибухів сталася масштабна пожежа — відео

Близько 21.30 17 квітня у Воронежі пролунали гучні вибухи, а потім на цьому місці почалася пожежа. Стовпи диму видно у всьому місті.
У Воронежі сталася масштабна пожежа
Увечері у воронезьких пабліках з’явилися повідомлення про вибухи.
Пізніше хтось з містян розмістив у Мережі відео з пожежею.
Серія вибухів у Воронежі продовжилася. Ніяких коментарів місцева влада не давала. Пожежа посилювалася.
Один з вибухів потрапив на відео.
Російські пропагандисти вже заявили про атаку українських дронів на Воронеж.
О 22.04 у місті повідомили про можливість атаки безпілотниками.
О 22.16 стало відомо про ймовірне потрапляння дрона у промисловий об’єкт.
Що відомо про атаку на Воронеж
У Воронезькій області ввечері 18 березня росіяни повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.
Як повідомляли росЗМІ, у місті нібито працювало ППО. Пізніше мер міста заявив про перехоплення одного дрона.
Проте росіяни заявили про пошкодження майна у Лівобережному районі. Там постраждали скління під'їздів та квартир у двох житлових будинках, кілька автомобілів, а також дві нежитлові будівлі.
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