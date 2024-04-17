У російському Воронежі після вибухів сталася масштабна пожежа — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російському Воронежі після вибухів сталася масштабна пожежа — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Близько 21.30 17 квітня у Воронежі пролунали гучні вибухи, а потім на цьому місці почалася пожежа. Стовпи диму видно у всьому місті.

У Воронежі сталася масштабна пожежа

Увечері у воронезьких пабліках з’явилися повідомлення про вибухи.

Пізніше хтось з містян розмістив у Мережі відео з пожежею.

Серія вибухів у Воронежі продовжилася. Ніяких коментарів місцева влада не давала. Пожежа посилювалася.

Один з вибухів потрапив на відео.

Російські пропагандисти вже заявили про атаку українських дронів на Воронеж.

online.ua

О 22.04 у місті повідомили про можливість атаки безпілотниками.

О 22.16 стало відомо про ймовірне потрапляння дрона у промисловий об’єкт.

Що відомо про атаку на Воронеж

У Воронезькій області ввечері 18 березня росіяни повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.

Як повідомляли росЗМІ, у місті нібито працювало ППО. Пізніше мер міста заявив про перехоплення одного дрона.

Сили РЕБ та ППО в черговий раз захистили Воронеж від серйозних наслідків атаки ворожих безпілотників. Постраждалих немає, — заявив міський голова.

Проте росіяни заявили про пошкодження майна у Лівобережному районі. Там постраждали скління під'їздів та квартир у двох житлових будинках, кілька автомобілів, а також дві нежитлові будівлі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Воронежі пролунали вибухи — відео
вибух
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували авіаційний центр у Воронезькій області РФ — відео
центр
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР підтвердило атаку дронів на навчальний авіацентр у Воронезькій області РФ
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?