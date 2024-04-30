В Подмосковье загорелся масштабный пожар на складе полиэтилена — видео

В Раменском Московской области РФ 30 апреля загорелся склад по производству полиэтилена.

Что известно о пожаре в подмосковном Раменском

Площадь пожара на складе составляет 2300 квадратных метров. Из здания эвакуировались 30 человек.

В российском МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка

Предварительно о пострадавших нет информации. На месте работают около 70 специалистов и 22 единиц техники.

В России все чаще горят предприятия

В частности, 16 апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производится боеприпас для С-300.

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Предварительно открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, расположенном на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Известно, что Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где производят боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Также 22 апреля в российском Воронеже огонь охватил электромеханический завод «Елмаш». Тогда площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.