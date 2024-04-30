У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на складі поліетилену — відео
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У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на складі поліетилену — відео

пожар
Джерело:  online.ua

У Раменському Московської області РФ 30 квітня загорівся склад з виробництва поліетилену.

Що відомо про пожежу в підмосковному Раменському

Як зазначається, площа пожежі на складі становить 2300 квадратних метрів. З будівлі евакуювалися 30 людей.

В російському МНС зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження

Попередньо про постраждалих інформації немає. На місці працюють близько 70 фахівців та 22 одиниці техніки.

У Росії все частіше горять підприємства

Зокрема, 16 квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", де виготовляють боєприпаси для С-300.

Згідно з оприлюдненими даними, у Москві на заводі "Авангард" пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Попередньо, відкрите горіння вдалося локалізувати близько 18.00. Пожежа, ймовірно, сталася у цеху №12, який розташований на вулиці Клари Цеткін у Москві близько 17:00. Рятувальникам знадобилася година, щоби локалізувати вогонь, але не ліквідувати.

Відомо, що Московський машинобудівний завод "Авангард" входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". На цьому підприємстві виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Також 22 квітня у російському Воронежі вогонь охопив електромеханічний завод «ЄЛМАШ». Тоді площа займання сягнула 3000 квадратних метрів.

Що важливо розуміти, "Воронезький електромеханічний завод" виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальма, промислові вентилятори, а також спеціалізується на поставках електродвигунів.

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