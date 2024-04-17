У Краснодарському краї РФ спалахнув склад із пиломатеріалами — фото

Що відомо про пожежу в РФ

Як повідомляє МЧС РФ, склад із пиломатеріалами горить на площі 1 тис. кв. метрів у Апшеронську Краснодарського краю.

На місці працюють 38 спеціалістів та 12 одиниць техніки.

Наразі про причину пожежі та наслідки інформації немає.

У Росії все частіше горять підприємства

Зокрема, 16 квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", де виготовляють боєприпаси для С-300.

Згідно з оприлюдненими даними, у Москві на заводі "Авангард" пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Попередньо, відкрите горіння вдалося локалізувати близько 18.00. Пожежа, ймовірно, сталася у цеху №12, який розташований на вулиці Клари Цеткін у Москві близько 17:00. Рятувальникам знадобилася година, щоби локалізувати вогонь, але не ліквідувати.

Відомо, що Московський машинобудівний завод "Авангард" входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". На цьому підприємстві виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Однак станом на зараз достеменно невідомо те, що стало причиною пожежі та чи є жертви. Також зауважимо, що офіційного підтвердження чи заяв стосовно цієї ситуації оприлюднено не було, і цю інформацію наразі поки не коментували.

Водночас на сайті вищезгаданого заводу вказано, що підприємство є єдиним у країні-агресорці, яке виробляє ці ракети. Згідно із застарілими даними, а саме — 2017 року, на заводі працювали 2,5 тисячі працівників.

Зокрема, завод "Авангард" розташований на півночі Москви. У травні 2019 року підприємство потрапило під санкції США разом із навчальним центром зенітних ракетних військ у Гатчині та Тульським конструкторським бюро приладобудування.