В Краснодарском крае РФ вспыхнул склад с пиломатериалами — фото

В Краснодарском крае России загорелся масштабный пожар на производственном складе с пиломатериалами.

Что известно о пожаре в РФ

Как сообщает МЧС РФ, склад с пиломатериалами горит на площади в 1 тыс. кв. метров в Апшеронске Краснодарского края.

На месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники.

Пока о причине пожара информации нет.

В России все чаще горят предприятия

В частности, 16 апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производится боеприпас для С-300.

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Предварительно открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, расположенном на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Известно, что Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где производят боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Однако по состоянию на данный момент неизвестно то, что стало причиной пожара и есть ли жертвы. Также заметим, что официального подтверждения или заявлений по этой ситуации обнародовано не было, и эту информацию пока не комментировали.

В то же время, на сайте вышеупомянутого завода указано, что предприятие является единственным в РФ, которое производит эти ракеты. Согласно устаревшим данным, а именно — в 2017 году, на заводе работало 2,5 тысячи работников.

В частности, завод "Авангард" расположен на севере Москвы. В мае 2019 предприятие попало под санкции США вместе с учебным центром зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульским конструкторским бюро приборостроения.