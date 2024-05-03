У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео

У Москві машстабна пожежа спалахнула на заводі з виробництва штучного каміння. Росіяни заявляють про навмисний підпал.

Що відомо про пожежу в Москві

Як повідомляють росЗМІ, На сході Москви загорілася будівля заводу із виробництва штучного каменю. Площа пожежі складає 2500 кв.

Інтенсивне горіння сталося на першому, другому та третьому поверхах будівлі, а також на її покрівлі. Для його гасіння запросили авіацію.

Згодом зʼясувалося, що пожежу у виробничому цеху на вулиці Буракова могли влаштувати конкуренти будівельної фірми. Збитки становлять понад 100 мільйонів рублів.

За його словами, у цеху знаходилося виробництво термопанелей. При цьому днями в Москві має відбутися виставка «Мосбілд», на якій компанія планувала презентувати нову технологію виробництва цих панелей. Нові розробки дозволили б здешевити та прискорити процес будівництва за рахунок нового матеріалу.

Новий матеріал (термобетон) міг зробити революцію на будівельному ринку і серйозно підірвати позиції «бетонщиків монолітників» і газобетонної галузі. Тому представники фірми вважають, що підпал організували конкуренти, які також мали брати участь у майбутній виставці, – пишуть росЗМІ. Поширити

Представники фірми розповідають, що в приміщенні, що згоріло, знаходилися матеріали, обладнання, а також документація на розробку і самі матеріали. Попередня шкода від пожежі – понад 100 мільйонів рублів.

У Росії все частіше горять підприємства

Зокрема, 16 квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", де виготовляють боєприпаси для С-300.

Згідно з оприлюдненими даними, у Москві на заводі "Авангард" пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Попередньо, відкрите горіння вдалося локалізувати близько 18.00. Пожежа, ймовірно, сталася у цеху №12, який розташований на вулиці Клари Цеткін у Москві близько 17:00. Рятувальникам знадобилася година, щоби локалізувати вогонь, але не ліквідувати.