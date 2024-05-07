В оккупированном Луганске раздались взрывы и начался пожар — видео

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Сообщается о пожаре на нефтебазе.

Взрывы в Луганске 7 мая

Местные телеграмм-каналы сообщают о мощном взрыве в Луганске.

На видео виден мощный пожар. Оккупационные власти заявили об ударе по нефтебазе в Луганске.

Удары по оккупированному Луганску

13 апреля в районе «Луганского машиностроительного завода-100» раздались взрывы. Известно, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

В этот же день Стратком ВСУ сообщил, что в оккупированном Луганске был поражен пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.

Позже стало известно, что там был ликвидирован командир 59-й бригады оккупационной армии РФ Павл Кропотов.

В ночь на 4 декабря 2023 года во временно оккупированном Луганске была совершена атака на нефтебазу. Там горел один из резервуаров, был мощный пожар.