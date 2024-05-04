Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия ограничивает рождаемость на оккупированных территориях Луганской области, что нарушает Конвенцию по преступлениям, связанным с совершением геноцида.

Что известно о политике геноцида армии РФ на оккупированной Луганской области

Аналитики ссылаются на руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, по словам которого, российские военные преступники из армии РФ угрожают отбирать новорожденных детей у матерей в больницу в случае неспособности родителей доказать их российское гражданство.

Отмечается, что новая введенная российскими оккупантами норма должна заработать с 6 мая.

Теперь для того чтобы забрать собственного малыша из роддома родители должны будут показать российский паспорт.

Аналитики подчеркивают, что в случае доказательства правдивости этого отчета речь идет о нарушении пола 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".

Что известно о милитаризации РФ молодежи на оккупированных территориях

В отчете отмечается, что страна-агрессорка продолжает милитаризовать молодежь на оккупированных территориях Луганской области.

В так называемой ЛНР 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник для преподавания "новейшей истории" Луганской области, который будет соответствовать российским стандартам образования.

Аналитики добавляют, что аналогичным образом российские оккупанты действуют на подконтрольной им части Запорожской области.

Оккупационный чиновник Владимир Рогов 2 мая заявил, что в военно-патриотических играх российских молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.