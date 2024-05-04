Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія обмежує народжуваність на окупованих територіях Луганської області, що порушує Конвенцію щодо злочинів, пов'язаних із вчиненням геноциду.

Що відомо про політику геноциду армії РФ на окупованій Луганщині

Аналітики посилаються на керівника Луганської ОВА Артема Лисогора, за словами якого, російські військові злочинці з армії РФ погрожують відбирати новонароджених дітей у матерів в лікарня у разі нездатності батьків довести їхнє російське громадянство.

Зазначається, що нова введена російськими окупантами норма має запрацювати вже з 6 травня.

Тепер для того, щоб забрати власного малюка з пологового будинку батьки повинні будуть показати російський паспорт.

Аналітики підкреслюють, що у разі доведення правдивості цього звіту, мова йти про порушення статі 2 Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

Що відомо про мілітаризацію РФ молоді на окупованих територіях

У звіті також зазначається, що країна-агресорка продовжує мілітаризувати молодь на окупованих територіях Луганської області.

У так званій "ЛНР" 1 травня заявили, що розробляють новий підручник для викладання "новітньої історії" Луганської області, який відповідатиме російським стандартам освіти.

Аналітики додають, що аналогічним чином російські окупанти діють на підконтрольній їм частині Запорізької області.

Окупаційний чиновник Володимир Рогов 2 травня заявив, що у військово-патріотичних іграх російських молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.