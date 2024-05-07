В окупованому Луганську пролунали вибухи та почалася пожежа — відео

Пізно ввечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Повідомляється про пожежу на нафтобазі.

Вибухи в Луганську 7 травня

Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужний вибух у Луганську.

На відео видно потужну пожежу. Окупаційна влада заявила про удар по нафтобазі у Луганську.

Удари по окупованому Луганську

13 квітня в районі «Луганського машинобудівному заводу-100» пролунали вибухи. Відомо, що що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

У цей же день СтратКом ЗСУ повідомило, що в окупованому Луганську було уражено пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.

Пізніше стало відомо, що там було ліквідовано командира 59-ї бригади окупаційної армії РФ Павла Кропотова.

У ніч проти 4 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Луганську було здійснено атаку на нафтобазу. Там горів один із резервуарів, була потужна пожежа.