Какая вероятность наступление армии РФ на Харьков — ответ СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Какая вероятность наступление армии РФ на Харьков — ответ СНБО

армия РФ
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Источник:  AFP

По состоянию на 13 мая Украина не видит риска российского нападения на Харьков, несмотря на новые наступательные действия врага на область.

Харькову пока не грозит нападение РФ

С заявлением по этому поводу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Он обращает внимание на то, что сейчас продолжаются боевые действия в приграничных с Россией регионах в Харьковской области.

Можно сказать, что угрозы нападения на город Харькова мы не видим… Но россиян очень много, достаточно много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас их гораздо больше 30 тысяч, — подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Александра Литвиненко, новое российское наступление, вполне возможно, преследует цель создать "буферную зону", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России.

Кстати, вечером 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы также фиксируют вражескую активность против Сумщины и Черниговщины.

По его словам, речь идет о диверсионных группах, обстрелах.

Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Командующего ОТУВ "Харьков" Юрия Галушкина сменили на фоне наступления армии РФ

Замену провели на бригадного генерала Михаила Драпатого, однако он остается в должности заместителя начальника Генштаба.

Что важно понимать, Михаил Драпатый — бывший командир 2-го батальона 72-й ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурмы и освободить заложников.

До января 2024 г. Драпатый возглавлял ОСУВ "Херсон".

Кроме того, он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

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