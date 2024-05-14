Наступ РФ на Харківщину здійснено новим угрупованням російської армії — розвідка Британії

У Росії створили нове Північне угруповання військ спеціально для атаки на Харківщину.

Армія РФ атакує Харківщину Північним угрупованням військ

Нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії атакувало Харківську область України та взяло під контроль кілька сіл.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1NsPGy2eF6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uVaE2exEAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2024

Як зазначається у зведенні, прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії та наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок фронту, Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за розміром місто України.

Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили. Поширити

Наступ РФ на півночі Харківської області

10 травня російські війська почали наступ на півночі Харківської області та зайняли кілька населених пунктів. Наразі бої йдуть у районі північних околиць міста Вовчанськ.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що у наступі беруть участь понад 30 тисяч російських військових.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом трьох-чотирьох днів.