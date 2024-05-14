Захист Харківщини. Зеленський озвучив Блінкену кількість необхідних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном наголосив, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини.

Харківщину можна захистити від атак РФ 2 системами Patriot — Зеленський

Зеленський говорив з Блінкеном про посилення ППО України, зокрема на Харківщині.

Про це глава держава заявив під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета — для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, сьогодні потрібно два Patriot для Харкова, Харківської області. "Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками", — зазначив Зеленський.

Також Зеленський обговорить із Блінкеном безпековий договір та можливості залучити якомога більше країн до участі в прийдешньому Саміті миру у Швейцарії.

Звичайно, я хочу обговорити безпекові гарантії, яким чином наші команди працюють над ними, і Саміт миру, що є беззаперечно важливим для нас. Ми потребуємо участі не лише Сполучених Штатів. Ми потребуємо Президента Байдена і вашої допомоги залучити якомога більше країн до цього саміту.

Блінкен приїхав до Києва: що відомо

Блінкен 14 травня прибув до Києва та сподівається «послати сильний сигнал підтримки українцям у цей явно складний момент».

Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти, як надаватиметься наша додаткова допомога, сприяти (українцям — ред.) у посиленні оборони й дати їм можливість дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Поширити

За його словами, артилерія, ракети великої дальності та боєприпаси для ППО вже надходять до українських військ.

Співрозмовник Reuters додав, що Блінкен має запевнити українських посадовців, зокрема Президента Зеленського, у незмінній підтримці США та виголосити промову стосовного подальшого розвитку України.

Приїзд Блінкена в Україну став першим візитом американського високопосадовця після ухвалення Конгресом США пакету військової допомоги на суму 61 млрд дол.