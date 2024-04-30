Блінкен розкрив новий план США щодо України та РФ

За словами шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, офіційний Вашингтон розробив план, який перетворить Україну на успішну країну у всіх можливих сенсах. Попри це, якщо Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США також розглянуть цю пропозицію.

Блінкен нагадав про роль США у допомозі Україні

Очільник Держдепу вкотре нагадав про те, що завершення російсько-української війни залежить від волі і бажання диктатора Володимира Путіна.

Плани Володимира Путіна щодо України — стерти її з мапи, включити в Росію, щоб вона більше не існувала — вони провалилися. І у нас також є альянс у Європі, який є сильнішим, він також є більшим, ніж був, і я думаю, що є план, який дозволить Україні з часом досягти успіху — [бути] сильною країною у військовому, економічному, демократичному відношенні. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

На переконання дипломата, нова масштабна американська допомога Києву стала серйозним поштовхом для усього українського народу, а особливо для армії.

Новий пакет також є нагадуванням Москві про те, що офіційний Вашингтон ніколи не кине Україну напризволяще.

Окрім того, Ентоні Блінкен публічно похвалив європейських союзників США, які для України зробили та продовжують робити навіть більше, аніж самі Штати.

Блінкен заявив про стратегічну поразку Росії

Як вважає держсекретар США, війна проти України стала для країни-агресорки РФ "стратегічною поразкою", оскільки вона уже втратила свою силу та вплив у багатьох сферах.

Дипломат наголошує, що Москва "переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким.

Він може спрацювати в найближчій перспективі, але це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому [світі], але в більшій частині, — пояснив Ентоні Блінкен. Поширити

Глава Держдепу також звернув увагу на те, що українці як ніколи об’єднані, зокрема і проти Росії, "чого не було до 2014 року".