Американські санкції щодо КНР поки не мають бажаного ефекту

Журналісти звертають увагу на те, що декілька тижнів тому у Росії пройшла конференція "ЕкспоЕлектроніка".

Саме вона дає можливість ворожим технологічним компаніям підписати контракти з тими, хто ухвалює рішення в країні щодо секторів безпеки та оборони.

Що важливо розуміти, під час цього заходу були присутні китайські виробники.

На переконання редакції видання, це ще один доказ того, що КНР має суттєвий вплив на російську економіку, особливо у сфері сучасних технологій, доступ до яких стає складнішим для компаній РФ після того, як країна-агресор почала вторгнення в Україну, що викликало багато західних санкцій.

Окрім того, наголошується, що у 2024 році на виставці у РФ було представлено 348 китайських компаній, в той час, як російських — 369.

Красномовним також є той факт, що щонайменше три компанії, які беруть участь у цьогорічній виставці ExpoElectronica, вже потрапили під санкції США за допомогу росіянам в обході міжнародних торговельних обмежень.

США бояться вводити проти Китаю насправді потужні санкції

Згідно з даними Reuters, офіційний Вашингтон уже обговорює потужні санкції проти китайських банків, проте поки не поспішає ухвалювати такі жорсткі рішення.

До прикладу, Білий дім досі розраховує на “магічний ефект” дипломатії у цьому питанні.

Штати не хочуть запроваджувати санкції проти великих банків Китаю, адже вони вважають це "ядерним варіантом” — через величезні хвильові наслідки для світової економіки та американо-китайських відносин.