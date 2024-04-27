Американские санкции против КНР пока не обладают желаемым эффектом

Журналисты обращают внимание на то, что несколько недель назад в России прошла конференция "ЭкспоЭлектроника".

Именно она дает возможность вражеским технологическим компаниям подписать контракты с теми, кто принимает решения в стране в секторах безопасности и обороны.

Что важно понимать, во время этого мероприятия присутствовали китайские производители.

По мнению редакции издания, это еще одно доказательство того, что КНР оказывает существенное влияние на российскую экономику, особенно в сфере современных технологий, доступ к которым становится сложнее для компаний РФ после того, как страна-агрессорка начала вторжение в Украину, что спровоцировало введение западных санкций.

Кроме того, указано, что в 2024 году на выставке в РФ было представлено 348 китайских компаний, в то время как российских — 369.

Красноречивым также является тот факт, что по меньшей мере три компании, участвующие в выставке ExpoElectronica, уже попали под санкции США за помощь россиянам в обходе международных торговых ограничений.

США боятся вводить против Китая мощные санкции

Согласно данным Reuters, официальный Вашингтон уже обсуждает мощные санкции против китайских банков, однако пока не спешит принимать столь жесткие решения.

К примеру, Белый дом до сих пор рассчитывает на "магический эффект" дипломатии в этом вопросе.

Штаты не хотят вводить санкции против крупных банков Китая, ведь они считают это "ядерным вариантом" — из-за огромных волновых последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений.