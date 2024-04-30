Блинкен раскрыл новый план США касательно Украины и РФ

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, официальный Вашингтон разработал план, который превратит Украину в успешную страну во всех возможных смыслах. Несмотря на это, если Россия все-таки продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США также рассмотрят это предложение.
Блинкен напомнил о роли США в помощи Украине
Глава Госдепа в очередной раз напомнил о том, что завершение российско-украинской войны зависит от воли и желания диктатора Владимира Путина.
По мнению дипломата, новая масштабная американская помощь Киеву стала серьезным толчком для всего украинского народа, особенно для армии.
Новый пакет также напоминает Москве о том, что официальный Вашингтон никогда не бросит Украину на произвол судьбы.
Кроме того, Энтони Блинкен публично похвалил европейских союзников США, которые для Украины сделали и продолжают делать даже больше, чем сами Штаты.
Блинкен заявил о стратегическом поражении России
Как считает госсекретарь США, война против Украины стала для страны-агрессорки РФ "стратегическим поражением", поскольку она уже утратила свою силу и влияние во многих сферах.
Дипломат отмечает, что Москва переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым.
Глава Госдепа также обратил внимание на то, что украинцы как никогда объединены, в том числе против России, "чего не было до 2014 года".
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