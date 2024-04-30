Блинкен раскрыл новый план США касательно Украины и РФ

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, официальный Вашингтон разработал план, который превратит Украину в успешную страну во всех возможных смыслах. Несмотря на это, если Россия все-таки продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США также рассмотрят это предложение.

Блинкен напомнил о роли США в помощи Украине

Глава Госдепа в очередной раз напомнил о том, что завершение российско-украинской войны зависит от воли и желания диктатора Владимира Путина.

Планы Владимира Путина относительно Украины — стереть ее с карты, включить в Россию, чтобы она больше не существовала — они провалились. И у нас также есть альянс в Европе, который сильнее, он также больше, чем был, и я думаю, что есть план, который позволит Украине со временем добиться успеха — [быть] сильной страной в военном, экономическом, демократическом отношении. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

По мнению дипломата, новая масштабная американская помощь Киеву стала серьезным толчком для всего украинского народа, особенно для армии.

Новый пакет также напоминает Москве о том, что официальный Вашингтон никогда не бросит Украину на произвол судьбы.

Кроме того, Энтони Блинкен публично похвалил европейских союзников США, которые для Украины сделали и продолжают делать даже больше, чем сами Штаты.

Блинкен заявил о стратегическом поражении России

Как считает госсекретарь США, война против Украины стала для страны-агрессорки РФ "стратегическим поражением", поскольку она уже утратила свою силу и влияние во многих сферах.

Дипломат отмечает, что Москва переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым.

Он может сработать в обозримой перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части, — объяснил Энтони Блинкен. Поделиться

Глава Госдепа также обратил внимание на то, что украинцы как никогда объединены, в том числе против России, "чего не было до 2014 года".