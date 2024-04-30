Блинкен раскрыл новый план США касательно Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Блинкен раскрыл новый план США касательно Украины и РФ

Госдеп США
Блинкен
Читати українською

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, официальный Вашингтон разработал план, который превратит Украину в успешную страну во всех возможных смыслах. Несмотря на это, если Россия все-таки продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США также рассмотрят это предложение.

Блинкен напомнил о роли США в помощи Украине

Глава Госдепа в очередной раз напомнил о том, что завершение российско-украинской войны зависит от воли и желания диктатора Владимира Путина.

Планы Владимира Путина относительно Украины — стереть ее с карты, включить в Россию, чтобы она больше не существовала — они провалились. И у нас также есть альянс в Европе, который сильнее, он также больше, чем был, и я думаю, что есть план, который позволит Украине со временем добиться успеха — [быть] сильной страной в военном, экономическом, демократическом отношении.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

По мнению дипломата, новая масштабная американская помощь Киеву стала серьезным толчком для всего украинского народа, особенно для армии.

Новый пакет также напоминает Москве о том, что официальный Вашингтон никогда не бросит Украину на произвол судьбы.

Кроме того, Энтони Блинкен публично похвалил европейских союзников США, которые для Украины сделали и продолжают делать даже больше, чем сами Штаты.

Блинкен заявил о стратегическом поражении России

Как считает госсекретарь США, война против Украины стала для страны-агрессорки РФ "стратегическим поражением", поскольку она уже утратила свою силу и влияние во многих сферах.

Дипломат отмечает, что Москва переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым.

Он может сработать в обозримой перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части, — объяснил Энтони Блинкен.

Глава Госдепа также обратил внимание на то, что украинцы как никогда объединены, в том числе против России, "чего не было до 2014 года".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от США рекордно большую помощь на сумму в 6 млрд долларов
Ллойд Остин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Влияют ли санкции США на сотрудничество РФ и Китая — данные Newsweek
США, РФ, Китай
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики NYT заявляют об обострении ситуации на Донбассе в ожидании помощи от США
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?