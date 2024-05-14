Сигнал підтримки. Блінкен прибув до України з неочікуваним візитом

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок, аби продемонструвати солідарність США з Україною, яка зазнає масованих російських обстрілів.

Блінкен приїхав до Києва: що відомо

Блінкен сподівається «послати сильний сигнал підтримки українцям у цей явно складний момент». Про це агентству заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із главою Держдепартаменту.

Про візит до Києва повідомив і Блінкен у соцмережі X.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024

Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти, як надаватиметься наша додаткова допомога, сприяти (українцям — ред.) у посиленні оборони й дати їм можливість дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Ентоні Блінкен Держсекретар США

За його словами, артилерія, ракети великої дальності та боєприпаси для ППО вже надходять до українських військ.

Співрозмовник Reuters додав, що Блінкен має запевнити українських посадовців, зокрема Президента Зеленського, у незмінній підтримці США та виголосити промову стосовного подальшого розвитку України.

Приїзд Блінкена в Україну став першим візитом американського високопосадовця після ухвалення Конгресом США пакету військової допомоги на суму 61 млрд дол.

У США пояснили затримку допомоги Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями.

Найближчими днями ми матимемо ще один, як ми його називаємо, пакет допомоги за президентськими повноваженнями (PDA), оскільки намагаємося дійсно прискорити темпи постачань. Поширити

У відповідь на уточнення, чи це означає, що пакети в Україну тепер відправлятимуться щотижня, Салліван зауважив, що цей процес принаймні можна буде охарактеризувати як інтенсивний.

Він також повідомив, що адміністрація США підтримує постійний контакт з українською стороною.

Зокрема, за словами Джейка Саллівана, сьогодні відбулося спілкування, у якому, крім нього, взяли участь Ллойд Остін та генерал Чарльза Браун, а також Андрій Єрмак, Рустем Умєров і Олександр Сирський.