Сигнал підтримки. Блінкен прибув до України з неочікуваним візитом

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок, аби продемонструвати солідарність США з Україною, яка зазнає масованих російських обстрілів.
Блінкен приїхав до Києва: що відомо
Блінкен сподівається «послати сильний сигнал підтримки українцям у цей явно складний момент». Про це агентству заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із главою Держдепартаменту.
Про візит до Києва повідомив і Блінкен у соцмережі X.
За його словами, артилерія, ракети великої дальності та боєприпаси для ППО вже надходять до українських військ.
Співрозмовник Reuters додав, що Блінкен має запевнити українських посадовців, зокрема Президента Зеленського, у незмінній підтримці США та виголосити промову стосовного подальшого розвитку України.
Приїзд Блінкена в Україну став першим візитом американського високопосадовця після ухвалення Конгресом США пакету військової допомоги на суму 61 млрд дол.
У США пояснили затримку допомоги Україні
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями.
У відповідь на уточнення, чи це означає, що пакети в Україну тепер відправлятимуться щотижня, Салліван зауважив, що цей процес принаймні можна буде охарактеризувати як інтенсивний.
Він також повідомив, що адміністрація США підтримує постійний контакт з українською стороною.
Зокрема, за словами Джейка Саллівана, сьогодні відбулося спілкування, у якому, крім нього, взяли участь Ллойд Остін та генерал Чарльза Браун, а також Андрій Єрмак, Рустем Умєров і Олександр Сирський.
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