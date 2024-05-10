Речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що у Білому домі не очікують серйозних успіхів окупаційної армії РФ під час запланованого масштабного наступу в Україні.

Білий дім не вірить в успіхи армії у масштабному наступі в Україні

Не виключено, що найближчими тижнями Росія зробить подальші кроки, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і згодом приплив американської допомоги дасть змогу Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року, — підкреслив Кірбі. Поширити

Торкаючись теми нового пакета військової допомоги, який США виділили Україні ввечері 10 травня, Кірбі наголосив, що у Вашингтоні працювали в цілодобовому режимі, щоб надати Києву все необхідне для захисту від російської агресії.

Що кажуть українські військові

За інформацією Генштабу ЗСУ, наразі тривають оборонні бої із метою відбиття спроб окупаційної армії РФ вести наступ та просуватись вглиб української території на Харківщині.